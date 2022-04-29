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Київське "Динамо" у благодійному матчі зіграло внічию з одноклубниками із Загребу

У столиці Хорватії було зафіксовано результативну нічию.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

У рамках благодійного євротуру київське "Динамо" провело матч проти одноклубників із Загребу. Поєдинок завершився внічию – 2:2.

За українську команду дублем відзначився нападник Владислав Ванат. 20-річний футболіст забив на 8-й та 16-й хвилинах.

Додамо, що всі кошти, отримані з цього матчу, підуть на допомогу Україні.

Нагадаємо, "Динамо" зібрало €400 тисяч від проведення благодійного матчу з "Боруссією" Дортмунд (3:2).

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