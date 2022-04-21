"Клуж" вистояв у зустрічі з чемпіонами України.

Київське "Динамо" перервало переможну традицію європейського благодійного турне, зігравши у третьому матчі внічию з румунським "Клужем".

Команди створили кілька моментів для взяття воріт, проте забити за 90 хвилин не змогли.

Нагадаємо, що спочатку суперником "Динамо" у третьому матчі євротуру було визначено "Стяуа". Проте цей поєдинок скасували через висловлювання президента румунського клубу про полк "Азов". Джіджі Бекалі назвав воїнів цього підрозділу нацистами.

Додамо, що в перших двох зустрічах "Динамо" перемогло по черзі польську "Легію" і турецький "Галатасарай" з однаковим рахунком 3:1.