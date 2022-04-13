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"Динамо" стартувало з перемоги у благодійному турі на підтримку України

Кияни обіграли "Легію".

Фото: ФК "Динамо"

У рамках стартового матчу благодійного євротуру на підтримку України київське "Динамо" здобуло перемогу над "Легією" - 3:1.

Поєдинок відбувся у Варшаві. Голи у складі переможців забили Віталій Буяльський та Артем Беседін (дубль). Матч відвідали 18 000 глядачів.

Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" протягом квітня-травня завдяки підтримці керівництва нашої держави проведе низку товариських ігор з топклубами Європи.

Зібрані кошти підуть на підтримку потерпілих українців.

Вже завтра підопічні Мірчі Луческу зустрінуться із "Галатасараєм".

Раніше гравці "Динамо" записали відеозвернення на підтримку України.

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