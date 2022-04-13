У рамках стартового матчу благодійного євротуру на підтримку України київське "Динамо" здобуло перемогу над "Легією" - 3:1.
Поєдинок відбувся у Варшаві. Голи у складі переможців забили Віталій Буяльський та Артем Беседін (дубль). Матч відвідали 18 000 глядачів.
"Динамо" протягом квітня-травня завдяки підтримці керівництва нашої держави проведе низку товариських ігор з топклубами Європи.
Зібрані кошти підуть на підтримку потерпілих українців.
Вже завтра підопічні Мірчі Луческу зустрінуться із "Галатасараєм".
Раніше гравці "Динамо" записали відеозвернення на підтримку України.