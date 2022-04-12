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Українські паралімпійці продають золоті медалі, аби допомогти Україні

Марина Литовченко та Сергій Ємельянов збирають кошти для допомоги постраждалим під час війни.

Українські паралімпійці продають золоті медалі, аби допомогти Україні
Марина Литовченко
Фото: tabletennis.org.ua

Чемпіонка Паралімпіади-2020 у Токіо з настільного тенісу Марина Литовченко виставила на аукціон свою золоту нагороду.

Виручені від продажу медалі кошти Литовченко планує витратити на відновлення Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна, який постраждав під час війни, та допомогу викладачам.

"Сьогодні моя країна демонструє незламний дух і жагу до такої необхідної перемоги. Щодня моє місто Харків та Університет героїчно тримається. Давайте допоможемо разом йому вистояти!

Усі бажаючі можуть писати у коментарях під постом чи особистих повідомленнях готовність брати участь у цьому аукціоні. Він триватиме до 30 квітня. Стартова ціна медалі – 10 тисяч доларів”, – написала Литовченко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше чемпіон з параканое Сергій Ємельянов також виставив на аукціон свої золоту медаль.

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