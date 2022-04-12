"Шахтар" озвучив суму, яку вдалося зібрати за благодійний матч із "Олімпіакосом"

"Шахтар" прозвітував за збір коштів від матчу з "Олімпіакосом" (0:1) у рамках благодійного туру, метою якого є допомога українцям під час російського вторгнення.

Чистий дохід від поєдинку склав 3,2 млн. гривень, повідомляє пресслужба "гірників".

Ця сума буде спрямована на придбання засобів захисту та медикаментів для ЗСУ, а також на підтримку дітей, які постраждали в ході війни.

Нагадаємо, що на матч з "Олімпіакосом", який відбувся 9 квітня в Афінах, гравці "Шахтаря" вийшли у футболках із назвами українських міст замість прізвищ.