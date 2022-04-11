Фото: EPA/UPG Роман Яремчук

На вихідних український легіонер "Бенфіки" Роман Яремчук зустрівся з українськими сім'ями, які змушені були залишити країну внаслідок агресії Росії.

Також на зустрічі гравця збірної України побував ексгравець "Бенфіки" та національної команди України Сергій Кандауров, який також вивіз сім'ю з країни після російського вторгнення.