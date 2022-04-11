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Яремчук зустрівся з українськими біженцями на стадіоні "Бенфіки"

Гравець збірної провів автограф-сесію.

Роман Яремчук
Фото: EPA/UPG
Роман Яремчук

На вихідних український легіонер "Бенфіки" Роман Яремчук зустрівся з українськими сім'ями, які змушені були залишити країну внаслідок агресії Росії.

Також на зустрічі гравця збірної України побував ексгравець "Бенфіки" та національної команди України Сергій Кандауров, який також вивіз сім'ю з країни після російського вторгнення.

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