На вихідних український легіонер "Бенфіки" Роман Яремчук зустрівся з українськими сім'ями, які змушені були залишити країну внаслідок агресії Росії.
Також на зустрічі гравця збірної України побував ексгравець "Бенфіки" та національної команди України Сергій Кандауров, який також вивіз сім'ю з країни після російського вторгнення.
🇺🇦 Yaremchuk's meeting with Ukrainian families, yesterday, at SL Benfica's Stadium. ❤️#WeStandWithUkraine #WeAreBenfica pic.twitter.com/rXvgnQV3ws— SL Benfica (@slbenfica_en) April 10, 2022