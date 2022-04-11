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Ще одного європейського футбольного чемпіонату не побачать фани в Росії

Нідерланди відмовилися транслювати свій чемпіонат.

Ще одного європейського футбольного чемпіонату не побачать фани в Росії
Фото: EPA/UPG

Чемпіонат Нідерландів став четвертим, якого не побачать російські вболівальники на території своєї країни.

"Від сьогодні ми не зможемо показувати на наших каналах чемпіонат Нідерландів.

Права на телевізійний показ чемпіонату належать компанії, що перебуває в англійській юрисдикції. З урахуванням накладених Великою Британією санкцій, представники Нідерландів вважають, що змусять правовласника порушити законодавство, надавши їм сигнал для передачі «Матч ТВ»", - цитує xsport.ua генерального продюсера "Матч ТВ" Олександра Тащина.

Нагадаємо, від показу матчів Росії вже відмовилися АПЛ, чемпіонати Шотландії та Португалії.

Водночас в УЄФА не збираються розривати телевізійні контракти з Росією.

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