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Понад 50 НОК і міжнародних федерацій запропонували свою допомогу українським спортсменам

Для цього вони звернулися до Міжнародного олімпійського комітету.

Понад 50 НОК і міжнародних федерацій запропонували свою допомогу українським спортсменам
Фото: МОК/Грег Мартін

Понад 50 національних олімпійських комітетів (НОК) і міжнародних федерацій звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), щоб запропонувати свою допомогу українським спортсменам, інформує xsport.ua.

Зокрема, Міжнародна спілка велосипедистів створила фонд на 200 тис. євро, аби допомогти всім велосипедистам знайти безпечний притулок, щоб вони продовжили готуватися до змагань. Усе це стало можливим після спілкування керівництва МОК і президента НОК України Сергія Бубки з президентом UCI Девідом Лаппартьєном.

Міжнародна федерація гімнастики заснувала спеціальний фонд, який підтримує Українську федерацію гімнастики та її спортсменів з ліцензію FIG, а також їхніх тренерів - надає доступ до високоефективних спортивних споруд для тренувань.

Олімпійський і Паралімпійський комітет США запропонував усім спортсменам, тренерам і родинам членів збірних зимових видів спорту жити й тренуватися в штаті Юта.

НОК Німеччини (DOSB) і Німецький фонд допомоги спорту закликали робити додаткові пожертви.

До Албанії та Франції вирушили наші легкоатлети для підготовки до міжнародних стартів у безпечних умовах.

НОК України також турбується про внутрішньо переміщених осіб. Для них за допомогою комітету виділено більш ніж 1,5 млн гривень. За оцінками Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку російського вторгнення 6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні, а 4 млн виїхали за межі країни.

Зазначимо, ця робота ведеться незалежно від Фонду солідарності, але в тісній співпраці з робочою групою Фонду та членами олімпійської сім'ї.

Нагадаємо, що для Фонду солідарності на допомогу олімпійцям та спортивному руху України виділено понад 2 млн доларів. Свої внески зробили МОК та Олімпійська солідарність, олімпійські комітети європейських країн та інші організації.

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