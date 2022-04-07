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Росіяни будуть відсторонені від участі в найстарішому у світі щорічному марафоні

Легендарний Бостонський марафон пропустять також білоруські спортсмени.

Фото: EPA/UPG

Росіяни та білоруси не будуть допущені до участі у 126-му Бостонському марафоні через ситуацію в Україні, повідомляє пресслужба Бостонської легкоатлетичної асоціації (ВАА).

"Ми вважаємо, що біг — це глобальний вид спорту, і тому маємо зробити все можливе, щоб висловити свою підтримку народу України", — заявив генеральний директор BAA Том Грілк.

Бостонський марафон відбудеться 18 квітня. Щорічний спортивний захід проводять з 1897-го в День патріота.

Рекордсменом Бостонського марафону є Кларенс Демар, який тут перемагав сім разів.

Фото: EPA/UPG

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