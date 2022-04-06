Організатори Вімблдону взяли до уваги вказівки уряду Великої Британії про участь у турнірі росіян

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Англійський клуб лаун-тенісу (AELTC), який відповідає за організацію Вімблдону, зробив заяву щодо участі російських тенісистів у цьому турнірі "Великого шолома".

"Ми плануємо оголосити рішення перед останнім терміном подання заявок — у середині травня. Ми взяли до уваги вказівки уряду Великої Британії щодо російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі на спортивних заходах у країні.

Продовжуємо вести переговори з урядом Великої Британії, Асоціацією лаун-тенісу та міжнародними керівними органами тенісу", - наголошено в заяві AELTC, яку наводить BBC.

Вімблдон-2022 пройде з 27 червня до 10 липня.