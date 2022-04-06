Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСпорт

Організатори Вімблдону взяли до уваги вказівки уряду Великої Британії про участь у турнірі росіян

Участь російських тенісистів під питанням.

Фото: New York Times

Англійський клуб лаун-тенісу (AELTC), який відповідає за організацію Вімблдону, зробив заяву щодо участі російських тенісистів у цьому турнірі "Великого шолома".

"Ми плануємо оголосити рішення перед останнім терміном подання заявок — у середині травня. Ми взяли до уваги вказівки уряду Великої Британії щодо російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі на спортивних заходах у країні.

Продовжуємо вести переговори з урядом Великої Британії, Асоціацією лаун-тенісу та міжнародними керівними органами тенісу", - наголошено в заяві AELTC, яку наводить BBC.

Вімблдон-2022 пройде з 27 червня до 10 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також