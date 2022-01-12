Джокович може втратити до $30 млн через скандал з відмовою від вакцинації

Резонанс в Австралії може вдарити по кишені Новака.

Перша ракетка світу Новак Джокович може зіштовхнутися із серйозними фінансовими проблемами через небажання робити щеплення від ковіду, повідомляє Tennis Head.

Сербський тенісист може втратити пристойну суму спонсорських грошей через негативне ставлення до вакцинації.

За інсайдерською інформацією, компанії, які співпрацюють із Джоковичем, уважно стежать за скандалом навколо тенісиста. Якщо вони вирішать, що Новака сприймають як головного противника вакцинації, це може негативно позначитися на репутації самих компаній.

У такому разі Новака очікує розрив спонсорських контрактів. Фінансові втрати серба можуть сягнути 30 млн доларів.

Нагадаємо, Джокович отримав медвідвід від вакцинації і вирушив до Австралії на перший у сезоні турнір "Великого шолома" Australian Open, але прикордонна служба анулювала його візу, вважаючи, що серб для медвідводу має недостатні підстави.

Тенісист подав та виграв апеляцію, проте його все одно можуть депортувати з країни, якщо таке рішення ухвалить міністр імміграції.

Понад те, Джоковичу може загрожувати тюремний термін.