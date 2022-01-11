УЄФА наклав трансферний бан на клуб УПЛ

Спортивний директор "Десни" Вадим Мельник в ексклюзивному коментарі для FanDay.net підтвердив, що чернігівський клуб отримав трансферний бан УЄФА за борги із заробітної плати перед 22-річним румунським ексзахисником клубу Костянтином Дімою.

"Станом на сьогодні на "Десну" справді накладено трансферний бан, який забороняє їй реєструвати нових футболістів. Це офіційна інформація, ми її не приховуємо. Якщо нам вдасться вирішити це питання, заборона буде знята, а ми зможемо підписувати новачків", - заявив Мельник.

"Наразі йдуть переговори. Між ким? Між усіма зацікавленими сторонами. Поки що ми не можемо знайти точку дотику. Клуб хоче одне, футболіст – інше. Усі сторони шукають правильний для себе вихід із ситуації. Сподіваємось, що вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх", – зазначив функціонер.

"Коли настане ясність? Може, сьогодні, може, завтра, а може, ніколи. Наразі тривають переговори. Це все, що я можу сказати. Говорити про те, що для нашого клубу все вирішиться добре, буде неправильно, як і те, що ситуація не зміниться на краще. Я думаю, все вирішиться. Коли - це інше питання", - уточнив спортивний директор.

У турнірній таблиці УПЛ "Десна" йде сьомою. Від зони вильоту команду відокремлюють 15 очок, від єврозони – 11.