АТР виступила із заявою щодо ситуації з Джоковичем

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) на своєму офіційному сайті опублікувала заяву за підсумками слухань суду у Мельбурні у справі першої ракетки світу серба Новака Джоковича.

"ATP повністю поважає жертви, які приніс народ Австралії з моменту появи COVID-19, та сувору імміграційну політику, яка була введена в дію. Однак ускладнення, що виникли в останні дні, пов'язані з в'їздом гравців до Австралії, наголосили на необхідності чіткішого розуміння, інформування та застосування правил", - говорить заява АТР.

Цілком очевидно, що під час поїздки до Мельбурна Новак Джокович вважав, що йому було надано необхідне медичне звільнення, щоб відповідати правилам в'їзду.

Серія подій, що призвели до судового слухання у понеділок, завдала збитків на всіх фронтах, у тому числі для благополуччя Новака та підготовки до Відкритого чемпіонату Австралії", - наголошено пресслужбою АТР.

"Запити гравців на звільнення від медичних послуг подаються незалежно від ATP, однак ми постійно контактуємо з Tennis Australia (керівний орган з тенісу в Австралії), щоб досягти ясності протягом усього цього процесу. Ми вітаємо підсумки слухань у понеділок та з нетерпінням чекаємо захоплюючих тижнів гри у теніс.

У ширшому сенсі ATP продовжує настійно рекомендувати вакцинацію для всіх гравців ATP Tour, що, на нашу думку, необхідно для того, щоб наш вид спорту зміг упоратися з пандемією", - закликає АТР.

"Це ґрунтується на наукових даних, що підтверджують користь для здоров'я та дотримання глобальних правил щодо поїздок, які, як ми очікуємо, згодом стануть суворішими. Нас надихає той факт, що 97% зі 100 найкращих гравців щеплені до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу цього року", - з оптимізмом зазначено у заяві.

Нагадаємо, що суд Австралії скасував ануляцію візи Джоковича. Проте, серба підозрюють у наданні неправдивої інформації при в'їзді до Австралії, що може йому загрожувати до року тюремного терміну.