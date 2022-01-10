У підсумковому матчі ігрового дня 20-го туру Ла Ліги мадридський "Атлетіко" знову втратив очки. Цього разу підлеглі Дієго Сімеоне не зуміли здолати на виїзді "Вільярреал", матч завершився нічиєю - 2:2.

Гості вийшли вперед на 10-й хвилині завдяки чудовому удару Анхеля Корреа з центру поля. 26-річний аргентинець перехопив м'яч у центральному колі, швидко зорієнтувався й ефектно закинув м'яч за комірець воротарю господарів Херонімо Рульї.

У поточному сезоні Корреа провів за "матрацників" 27 матчів у всіх турнірах, забивши 7 голів і віддавши 5 асистів.

"Атлетіко" посідає п'яте місце в таблиці Ла Ліги, набравши 32 очки. "Вільярреал" (28 очок) йде на восьмому рядку.

Огляд матчу "Вільярреал" - "Атлетіко".