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Надаль завоював 89-й титул у кар'єрі, перемігши на турнірі у Мельбурні

У фіналі іспанець здолав американця Максима Крессі.

Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG
Рафаель Надаль

Рафаель Надаль (№6 АТР) став чемпіоном турніру серії ATP-250 у Мельбурні, обігравши у фіналі представника США Максима Крессі (№75 АТР) – 7:6 (8-6), 6:3.

Матч тривав 1 годину та 44 хвилини.

Для експершої ракетки світу це був 89-й завойований титул у кар'єрі.

За весь турнір у Мельбурні іспанець не віддав жодного сета, проте слід зазначити, що найвищим рейтинговим його суперником був Еміль Руусувуорі, який займає 95-е місце у світовій класифікації.

Додамо, що Надаль 19 сезон поспіль виграє хоча б один титул ATP.

Вже завтра стартує перший турнір "Великий шолому" цього сезону – Australian Open.

Нагадаємо, Надаль розкритикував Джоковича за його бажання брати участь у змаганнях невакцинованим.

Григорій МухінГригорій Мухін
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