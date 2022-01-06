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Батько Джоковича виступив із гнівною заявою щодо скандальної ситуації з першою ракеткою світу

Срджан Джокович порівняв перебування сина у Мельбурні із перебуванням у полоні.

Срджан Джокович, батько першої ракетки світу Новака Джоковича, висловився про відмову влади Австралії пускати сина в країну для участі в Australian Open.

Сербського тенісиста хочуть депортувати із країни через порушення візи.

Срджан та Новак Джоковичі
Фото: Starsportphoto
Срджан та Новак Джоковичі

"Мій син перебуває в австралійському полоні. Він став символом і лідером вільного світу, світу бідних та пригноблених країн та народів. Новак довів, що навіть у маленькій, але героїчній країні Сербії може з'явитися найкращий тенісист та спортсмен усіх часів.

Його можуть тримати під замком, але правда, як вода, завжди знайде шлях", - цитує Джоковича-старшого Informer.rs.

"Новак - Спартак нового світу, який не виносить несправедливості, колоніалізму та лицемірства. Він бореться за рівність всіх людей на планеті, незалежно від кольору їхньої шкіри, віри та кількості грошей.

Можу припустити, що світ багатіїв не дозволить Новаку продовжувати грати в теніс, але тоді відкриється справжнє обличчя, і боротьба стане ще серйознішою. Жадібні та зарозумілі представники світової олігархії будуть на одному боці, а на іншому буде вільний і гордий світ, який все ще вірить у справедливість, правду, чесну гру та мрії своїх дітей", - зазначив Срджан.

Додамо, Федеральний суд Австралії зараз розглядає клопотання про те, щоб Джоковичу дозволили залишитись у Мельбурні для участі у Відкритому чемпіонаті Австралії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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