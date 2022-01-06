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Церемонію "Греммі" перенесли через погіршення ситуації з ковідом

Нову дату повідомлять пізніше.

Церемонію "Греммі" перенесли через погіршення ситуації з ковідом
Фото: billboard.com

Академія звукозапису США ухвалила рішення перенести церемонію вручення музичної премії "Греммі" на невизначений термін через коронавірус.

Про це йдеться у спільній заяві Академії звукозапису та CBS.

"Після ретельного розгляду та аналізу за участю офіційних осіб міста та штату, експертів у галузі охорони здоров'я та безпеки, спільноти артистів та наших численних партнерів Академія звукозапису та CBS відклали 64-ту щорічну церемонію вручення нагород "Греммі"", - йдеться у повідомленні на сайті премії.

Зазначається, що через новий штам коронавірусу омікрон проведення церемонії, заплановане на 31 січня, "пов'язане із занадто великою кількістю ризиків".

Нову дату церемонії обіцяють повідомити пізніше.

Торік "Греммі" також переносили – із 31 січня на 14 березня. Найбільше нагород отримала співачка Бейонсе – чотири.

Найкращим альбомом визнали Folklore Тейлор Свіфт, Біллі Айліш отримала приз в категорії "Запис року" за пісню Everything I wanted, а "Піснею року" визнали I Can`t breathe співачки H.E.R.

Номінації на премію "Греммі" 2022 року було оголошено 23 листопада. Лідером за кількістю номінацій став джазовий музикант Джон Батіст. Його номінували в 11 категоріях. Далій йдуть Doja Cat, H.E.R. і Джастін Бібер, які отримали по вісім номінацій кожен.

Цього року вперше в історії вручення "Греммі" було номіновано по 10 виконавців у кожній категорії так званої "Великої четвірки" – альбом, платівка та пісня року, а також найкращий новий виконавець.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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