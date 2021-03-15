У Лос-Анджелесі оголосили переможців "Греммі", Бейонсе отримала зразу чотири нагороди

Співачка була номінована на найбільшу за всю історію премії кількість категорій - 9.

У Лос-Анджелесі відбулася 63 церемонія нагородження премією американської Академії звукозапису "Греммі".

Реперка Меган Ті Сталліон отримала звання найкращої нової артистки, а її пісня Savage перемогла в номінаціях за найкраще виконання репу та реп-пісню. Про це пише New York Times.

Тейлор Свіфт нагородили за її альбом Folklore, записаний протягом карантину. Бейонсе була номінована у найбільшій за всю історію премії кількості категорій (9), отримала одразу чотири нагороди, а загальна кількість її "греммі" – 28, пише CNN. Біллі Айліш отримала приз в категорії "Рекорд року" за пісню Everything I wanted.

Фото: EPA/UPG Тейлор Свіфт

Дуа Ліпа була нагороджена за найкращий альбом поп-вокалу з Future Nostalgia. Піснею року визнали I Can`t breathe співачки H.E.R.

Співак Bad Bunny отримав приз за найкращий латинський поп-альбом. Продюсером року визнали Ендрю Вотта. Джастін Бібер спільно з Dan+Shay були нагороджені за найкращий кантрі-дует. За найкращий поп-дует нагородили Леді Гагу та Аріану Гранде. Джон Ледженд має приз за найліпший R&B альбом.

Повний список переможців можна переглянути за посиланням.

Церемонію нагородження планували ще на січень, але через спалах пандемії перенесли на два місяці.

"Сьогоднішній захід стане найбільшим на відкритому повітрі в цьому році, крім штурму Капітолію", - пожартував ведучий шоу Тревор Ноа.

Під час групових виступів артисти намагалися дотримуватися дистанції, а гості сиділи в масках.

Нагадаємо, у січні Академія звукозапису США ухвалила рішення перенести церемонію вручення музичної премії "Греммі" на 14 березня через пандемію. У академії зазначили, що критична ситуація з пандемією коронавірусу в Лос-Анджелесі, де традиційно проходить церемонія, підтверджувала правильність цього рішення.

"Греммі" вважається однією з найпрестижніших премій музичного світу. Церемонії нагородження проходять щорічно.