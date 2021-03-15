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У Лос-Анджелесі оголосили переможців "Греммі", Бейонсе отримала зразу чотири нагороди

Співачка була номінована на найбільшу за всю історію премії кількість категорій - 9. 

У Лос-Анджелесі оголосили переможців "Греммі", Бейонсе отримала зразу чотири нагороди
Кадр из клипа Бейонсе Formation
Фото: Стоп-кадр видео

У Лос-Анджелесі відбулася 63 церемонія нагородження премією американської Академії звукозапису "Греммі"

Реперка Меган Ті Сталліон отримала звання найкращої нової артистки, а її пісня Savage перемогла в номінаціях за найкраще виконання репу та реп-пісню. Про це пише New York Times.

Тейлор Свіфт нагородили за її альбом Folklore, записаний протягом карантину. Бейонсе була номінована у найбільшій за всю історію премії кількості категорій (9), отримала одразу чотири нагороди, а загальна кількість її "греммі" – 28, пише CNN. Біллі Айліш отримала приз в категорії "Рекорд року" за пісню Everything I wanted.

Тейлор Свіфт
Фото: EPA/UPG
Тейлор Свіфт

Дуа Ліпа була нагороджена за найкращий альбом поп-вокалу з Future Nostalgia. Піснею року визнали I Can`t breathe співачки H.E.R. 

Співак Bad Bunny отримав приз за найкращий латинський поп-альбом. Продюсером року визнали Ендрю Вотта.  Джастін Бібер спільно з Dan+Shay були нагороджені за найкращий кантрі-дует. За найкращий поп-дует нагородили Леді Гагу та Аріану Гранде. Джон Ледженд має приз за найліпший R&B альбом. 

Повний список переможців можна переглянути за посиланням

Церемонію нагородження планували ще на січень, але через спалах пандемії перенесли на два місяці. 

"Сьогоднішній захід стане найбільшим на відкритому повітрі в цьому році, крім штурму Капітолію", - пожартував ведучий шоу Тревор Ноа. 

Під час групових виступів артисти намагалися дотримуватися дистанції, а гості сиділи в масках. 

Нагадаємо, у січні Академія звукозапису США ухвалила рішення перенести церемонію вручення музичної премії "Греммі" на 14 березня через пандемію. У академії зазначили, що критична ситуація з пандемією коронавірусу в Лос-Анджелесі, де традиційно проходить церемонія, підтверджувала правильність цього рішення. 

"Греммі" вважається однією з найпрестижніших премій музичного світу. Церемонії нагородження проходять щорічно. 

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