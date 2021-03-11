Електронну картину художника Beeple продали за рекордні $69 мільйонів

Сума стала найбільшою для угод з NFT.

Цифрову картину "Everydays: The First 5000 Days" сучасного художника Майка Винкельманна, відомого під псевдонімом Beeple, продали на аукціоні Christie’s за $69,35 млн.

Про це повідомляє The New York Times.

Лот був представлений у вигляді невзаємозамінного токена (NFT) - унікального запису в блокчейні, яка підтверджує право володіння віртуальним активом. Сума стала рекордною для угод з NFT.

“Everydays: The First 5000 Days”

Картина являє собою JPG-файл - колаж з усіх зображень, які художник щодня публікував в інтернеті протягом п'яти тисяч днів починаючи з 2007 року.

Торги тривали два тижні. Протягом кількох останніх секунд поступило багато заявок, що змусило організаторів продовжити торги, через що вартість картини перевищила $60 млн.

В результаті угоди Beeple став одним з трьох найдорожчих сучасних художників світу, зазначили в Christie's.

"Everydays: The First 5000 Days" - це перша робота у вигляді NFT, яка була продана Christieʼs за свою 255-річну історію.