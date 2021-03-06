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Департамент культури КМДА отримав тимчасового керівника

Київською культурою керуватиме Яна Барінова.

Департамент культури КМДА отримав тимчасового керівника
Фото: Facebook Яна Барінова

Департамент культури Київської міської ради очолить Яна Барінова.

Це передбачено розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка від 4 березня 2021 року, пише Вечірній Київ.

“У документі йдеться про укладання з Яною Дмитрівною Баріновою контракту про проходження державної служби на посаді директора Департаменту культури КМДА на період карантину та до дня визначення переможця конкурсу на цю посаду за результатами конкурсного відбору”, – йдеться у повідомленні.

Баріновій встановили випробувальний термін строком три місяці.

Зазначимо, Яна Дмитрівна Барінова народилася 24 січня 1989 в Одесі.

Барінова – українська публіцистка, громадська діячка, журналістка і науковець, член оргкомітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, має статус єврейського дипломата, авторка понад 100 публікацій на тему прав людини та меморіалізації Голокосту.

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