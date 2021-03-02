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Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро

Більше п'яти років він боровся з раком кісток.

Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Іван Марченко
Фото: mincult.kmu.gov.ua

У понеділок, 1 березня, раптово помер актор Іван Марченко - багато киян можуть пам'ятати його з відеороліків про правила поведінки у столичному метро.

Про це повідомила студія дубляжу LeDoyen Studio, де він працював.

"Сьогодні, після довготривалої відчайдушної боротьби зі страшною хворобою, нас покинув талановитий актор, режисер і прекрасна людина Іван Марченко", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що актор більше п'яти років боровся з раком кісток. Він переніс операцію, проте незабаром хвороба знову повернулася.

Киянам Іван Марченко запам'ятався зйомкою у дотепних рекламних роліках, у яких пасажирам розповідали про правила поведінки в столичному метро.

Нагадаємо, у червні 2016 року помер генеральний директор Київського академічного театру ляльок, "голос" київського метро Микола Петренко.

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