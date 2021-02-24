У Києві в березні вперше на великій сцені зіграють сатиричну комедію "Бельведер"

У Києві 5 березня відбудеться прем’єра сатиричної комедії "Бельведер". Вистава відбудеться у великій залі Київської консерваторії.

На початку 90-х цю виставу було поставлено Костянтином Степанковим, сином Ади Роговцевої, для мами. Тоді у виставі грали Ада Роговцева, Ніна Шаролапова та Олексій Горбунов. Катерина Степанкова через майже 30 років дає нове життя виставі та зіграє ту ж роль, яку раніше грала її мама – Ада Роговцева, йдеться у пресрелізі організаторів.

"Через нелегкі перипетії життя героїні вистави змушені жити на сміттєзвалищі. Одна - захоплена дурепа, друга – покручений життям цинік. Але ж мріяти, вірити, думати не можна заборонити навіть в найгірших умовах. Ось вони і мріють. І думають. І вірять... І несподівано доля дарує їм непритомного чоловіка, який дуже схожий на... президента!" - йдеться у релізі.

За сюжетом вистави, головні героїні щиро повірять в те, що чоловік може змінити їхнє життя, а на місці помийки побудувати справжній палац із бельведером.

"Чи вдасться народному президенту виправдати сподівання двох самотніх жінок та як на сцені опиниться справжній автомобіль? Відповіді на ці питання можна отримати під час перегляду вистави "Бельведер". П’єса була написана Анатолієм Дяченком ще 30 років тому, але несподіваної актуальності вона набула саме в наш час", - зазначили організатори.

Ролі виконують:Ахтем Сеітаблаєв – заслужений артист АР КримЛариса Руснак – народна артистка УкраїниКатерина Степанкова – заслужений діяч мистецтв УкраїниРежисер-постановник – О.Скляренко Художник-постановник – І.Горшкова Художник по костюмам – І.Горшкова Художник по світлу – О.Кришталь Композитор – А.ШустьПродюсер – Р.КостінПомічник режисера – Б.Жданов