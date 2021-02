Фото: weraveyou.com

Французький музичний електронний дует Daft Punk, пісні якого неодноразово визнавали найпопулярнішими в танцювальному жанрі, розпався після 28 років кар'єри.

Про це повідомляє сайт Pitchfork.

На завершення кар'єри натякнули самі музиканти, випустивши 8-хвилинне відео з назвою "Епілог" з уривком з їхнього фільму Electroma 2006 року.

Представник гурту Катрін Фразі підтвердила новину про розпад колективу, але не повідомила про причину.

Daft Punk Ґі-Мануель де Омем-Крісто i Томас Бангальтер заснували в Парижі в 1993 році. Учасники дуету не з'являлися на виступах без своїх костюмів, що зображують роботів. Хіти One More Time і Harder, Better, Faster, Stronge принесли французьким музикантам всесвітню популярність.