Інститут книги профінансував 53 переклади творів українських авторів в 2020-му

Для реалізації програми у 2020 році було використано 4,6 млн грн.

Український інститут книги у 2020 році фінансово підтримав 30% від усіх перекладів українських творів. Для реалізації програми було використано 4,6 млн грн.

Про це стало відомо під час презентації результатів першого запуску програми підтримки перекладів від Українського інституту книги, інформує пресслужба установи.

"Державна програма підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами, аналогів якій в Україні немає, покликана популяризувати українську літературу за кордоном", - інформують в Інституті книги.

У межах програми Український інститут книги підтримав 53 переклади творів українських авторів на 21 мову (англійську, німецьку, італійську, французьку, словацьку, польську, а також арабську, іврит, монгольську, македонську та інші) у 24 країнах світу.

Зазначається, що 53 переклади - це 30% від загальної кількості виданих у 2020 році перекладів української літератури іншими мовами.

Раніше повідомляли, що торік Інститут книги розподілив 81 млн грн грантів інституційної підтримки 94 видавництвам. На ці кошти було видано 2,561 млн примірників 1306 назв книжок.