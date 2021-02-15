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Книжку Жадана номінували на PEN America Literary Awards

Це єдина українська книга, яка представлена у списку фіналістів премії.

Книжку Жадана номінували на PEN America Literary Awards
Фото: Анна Стешенко

Поетична збірка Сергія Жадана "Новий правопис" (A New Orthography) увійшла до цьогорічних фіналістів престижної літературної премії PEN America Literary Awards у номінації "Перекладна поезія".

Про це повідомляється на сайті організації Pen America.

Церемонія нагородження переможців відбудеться 8-го квітня в онлайн-форматі.

Згідно з повідомленням, премію розміром 3 тис. доларів можуть отримати Джон Геннессі та Остап Кінь за переклад збірки Жадана, яка стала п’ятим томом із серії "Сучасна українська поезія" видавництва Lost Horse Press.

Як зазначається, це єдина українська книга, яка представлена у списку фіналістів премії.

Нагадаємо, у 2019 році до номінації "Перекладна поезія" премії PEN America Literary Awards потрапила збірка вибраних віршів Сергія Жадана "Те, заради чого ми живемо, те, заради чого вмираємо" (What We Live for, What We Die for). Цю ж поетичну збірку відзначила премією Американська Асоціація новочасних мов. Крім того, вибрані вірші Жадана The New York Times Book Review вніс до переліку рекомендованих книжок.

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