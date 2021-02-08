Український фільм "Стоп-Земля" відібрано до участі у конкурсі Берлінале

Повнометражний ігровий фільм української режисерки Катерини Горностай "Стоп-Земля" відібрано до конкурсної програми Generation Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомили на сторінці стрічки у Facebook.

Зазначається, що фільм мають скоро показати у кінотеатрах Берліна.

Фото: facebook.com/stop.zemlia

Стрічка розповідає про перший чуттєвий досвід підлітків. Це історія 16-річної дівчини Маші та її друзів у найтривожніші для них моменти дорослішання. Сценарій фільму написала сама режисерка Катерина Горностай.

"Стоп-Земля" - це авторський фільм для широкої глядацької аудиторії підлітків і дорослих, які прагнуть їх зрозуміти.

Як повідомляли, через коронавірус Берлінський кінофестиваль у 2021 році відбудеться в березні в онлайн-форматі виключно для фахівців кіноіндустрії. Покази для для широкої публіки відбудуться у червні 2021 року.

Берлінський міжнародний кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Проходить щорічно у лютому в Берліні, починаючи з 1951 року. Головний приз Берлінале - "Золотий ведмідь".