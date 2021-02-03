​Мінкульт закликав кіностудію Довженка припинити співпрацю з телеканалами Медведчука

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю з прокремлівськими телеканалами 112, ZIK і NewsOne.

Про це заявив глава Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі "Україна 24".

Він пояснив, що санкції Ради національної безпеки та оборони передбачають заборону на діяльність цих телеканалів на території державних підприємств.

"Це рішеннябагатогранне, оскільки воно стосується як ліцензії, так і діяльності цих телеканалів на території державних підприємств. Ми направили сьогодні лист кіностудії Довженка про припинення співпраці з цими телеканалами, оскільки вони знаходяться на території державної кіностудії", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Мінкультури також проситиме YouTube закрити канали ZIK, "112 Україна" і NewsOne на платформі.