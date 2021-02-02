Наглядову раду Українського культурного фонду очолив гендиректор театру ім. Франка

В 2020 році театр закупив книги свого гендиректора на суму 139 тис грн.

Головою Українського культурного фонду (і Головою наглядової ради) призначено Михайла Захаревича, гендиректора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Про це повідомляється на сайті Українського культурного фонду.

Захаревича призначили наказом Міністерства культури.

20 січня оголосили оновлений склад Наглядової Ради УКФ, адже завершилась каденція попереднього складу, де головою була Марина Порошенко. В новій Наглядовій Раді – 9 людей: Юрій Рибчинський та Артем Сурін (від Президента України), Олексій Кірющенко та Катерина Чуєва (від Мінкульту), Юрій Артеменко, Владислав Корнієнко, Олександр Сусленський та Ігор Тулузов (від громадських організацій). Дев'ятий – голова ради – обирається і призначається Міністерством культури і працює на громадських засадах.

Михайло Захаревич працює в Національному театрі ім. Франка з 1990-х років. В 2019 році видав книжку "Щоденники директора театру", в якому описав увесь свій досвід. Книга вийшла у видавництві "Пенмен" до 100-річчя театру і була презентована, за повідомленням Укрінформу, в жовтні 2019 року.

В 2020 році театр ім. Франка закупив 700 примірників "Щоденника" на суму 139 тис 139 грн, згідно з інформацією на "Прозорро".

Фото: Національний театр ім. Франка

Згідно із законом України про Український культурний фонд, "Головою Фонду призначається особа, яка є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою – однією з офіційних мов Ради Європи".

"Кандидатури на посаду Голови Фонду (не більше трьох) визначаються на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від її загального складу, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону, та подаються на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв", – йдеться в документі.

Серед повноважень Голови Фонду – представництво у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями та з представниками громадянського суспільства з питань забезпечення сприятливих умов для розвитку культури та мистецтв в Україні; організація засідань Наглядової ради, підпис документів тощо. На Наглядову раду УКФ, серед іншого, виноситься затвердження рішень експертних рад Фонду, погоджених Дирекцією Фонду, щодо підтримки Фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат.

Нагадаємо, бюджет УКФ в 2021 році складає 695 млн грн. Виконавчою директоркою УКФ є Юлія Федів.