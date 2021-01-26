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Померла актриса із "Джентльмен-шоу" Ірина Токарчук

Причиною смерті 61-річної актриси став серцевий напад.

Померла актриса із "Джентльмен-шоу" Ірина Токарчук

В Одесі на 62-му році пішла з життя актриса театру і кіно Ірина Токарчук.

Про це повідомляє одеське видання Думська з посиланням на близьких актриси.

Повідомляється, що причиною смерті актриси став серцевий напад.

Ірина Токарчук найбільше запам'яталася глядачам за образом тітки Сіми з одеської комунальної квартири в "Джентльмен-шоу". Вона дебютувала в кіно у фільмі "Зелений фургон" Олександра Павловського.

Також Токарчук зіграла в таких стрічках і серіалах, як "Життя і пригоди Мішки Япончика", "Самотнім надається гуртожиток", "Мисливці за діамантами", "Астенічний синдром" і "Заєць, смажений по-берлінськи".

Ірина Токарчук народилася 20 липня 1959 року. За своє життя вона працювала в театрі Орехово-Зуєво, Одеському російському драматичному театрі і одеському Будинку клоунів. Брала участь у театральних постановках проекту "Маски-шоу" - "Отелло", "Орфей і Еврідіка", "Ромео і Джульєтта".

У 2014 році Токарчук нагородили почесним знаком Одеського міського голови "За заслуги перед містом".

Раніше у січні помер український кутюр’є Сергій Єрмаков. Він пішов з життя у віці 48 років.

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