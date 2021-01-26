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Російській співачці Альоні Апіній заборонили в’їзд в Україну

Також у "чорний список" Мінкульту потрапила Юлія Глєбова (Беретта).

Російській співачці Альоні Апіній заборонили в’їзд в Україну
Фото: eg.ru

За поданням Служби безпеки України двох російських співачок - Альону Апіну та Юлію Глєбову (Беретту) включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури України.

Повідомляється, що 14 січня до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи СБУ щодо включення до переліку нев’їзних громадянок РФ Юлії Глєбової та Альони Апіної.

Відповідними наказами МКІП від 22 січня російських артисток було включено до переліку.

"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в листопаді Мінкульт визнав російського композитора і співака Макса Фадєєва загрозою для нацбезпеки України.

У серпні в’їзд в Україну на три роки заборонили російській співачці "Глюкозі".

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