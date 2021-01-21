Помер український fashion-дизайнер Сергій Єрмаков

Помер український кутюр’є Сергій Єрмаков. Він пішов з життя у віці 48 років.

Про смерть дизайнера повідомила художниця і співачка Анжеліка Рудницька.

"Пішов з життя Сергій Єрмаков. Український дизайнер, який майже втратив зір, але не втратив бажання творити красу, працювати, спілкуватися, жити. Кожна його сукня завжди була подією. Сергій щедро ділився талантом. Тонкий. Чутливий. І водночас незламний. Україна втратила ще один талант, який так і не змогла належно оцінити. Прикро і сумно до сліз. Світла пам’ять, Сергію... Спочивай з Богом...", - написала Рудницька у Facebook.

Відомо, що Єрмаков давно хворів на цукровий діабет, до того ж, майже втратив зір. Останні роки життя пересувався на інвалідному візку.

Про точну причину смерті дизайнера не повідомляють.

Сергій Єрмаков був відомим fashion-дизайнером, який одягав багато українських зірок. Клієнтками Єрмакова були гімнастка Лілія Подкопаєва, ведуча Маша Єфросиніна, акторка Ольга Сумська, співачки Надія Мейхер і Даша Астаф'єва.

Сергій Єрмаков вважався найдорожчим українським дизайнером.