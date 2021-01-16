​Мільярдер Бенджамін Ротшильд помер від серцевого нападу

Швейцарський банкір-мільярдер Бенджамін де Ротшильд помер у віці 57 років від серцевого нападу.

Про це повідомило видання Le Parisien з посиланням на його сім'ю.

Бенджамін де Ротшильд очолював раду директорів холдингу Edmond de Rothschild, що спеціалізується на управлінні великими приватними коштами та активами, з 1997 року, коли помер його батько Едмон де Ротшильд.

Холдинг управляє активами на суму понад $175 млрд, в числі яких французькі та швейцарські банки, а також ресторани і готелі.

За даними оновлюваного в реальному часі рейтингу Forbes Real-Time, Бенджамін де Ротшильд займав 33-є місце в списку найбагатших людей Швейцарії зі статком $1,5 млрд.

Нагадаємо,13 січня помер один з найбільших багатіїв Британії Девід Барклі.