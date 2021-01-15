В Росії від ковіду помер засновник "Єралаша" Грачевський

Режисер захворів у грудні, однак 10 січня його стан погіршився, і його перевели до реанімації.

Художній керівник дитячого гумористичного журналу "Єралаш" Борис Грачевський, госпіталізований наприкінці грудня з коронавірусом, помер на 72-му році життя.

Про це повідомляються росЗМІ з посиланням на його дружину Катерину Білоцерковську.

28 грудня режисер повідомляв про свою госпіталізацію. До цього він проходив лікування вдома. 10 січня дружина Грачевського розповіла, що його перевели в реанімацію, однак лікарям вдалося стабілізувати його стан.

14 січня з'явилася інформація про різке погіршення стану Грачевского. Лікарі прийняли рішення про повторне введення режисера в штучну кому і підключили його до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Однак, врятувати його життя медикам не вдалося, і ввечері того ж дня він помер.

Нагадаємо, Грачевський був одним з підписантів заяви російських діячів культури на підтримку дій Володимира Путіна в Україні та Криму.

У листопаді 2018 року йому відмовили у в'їзді в Грузію, куди він прямував на прем'єру фільму "Побачення з Росією" у Тбілісі. Причиною висилання стало те, що Грачевський відвідував Абхазію і потрапив туди через кордон з РФ. Як відомо, громадянам РФ заборонено в'їзд до Грузії, якщо у їхніх закордонних паспортах є відмітки про відвідування Абхазії або Південної Осетії.