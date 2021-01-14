Росія планує добудувати першу гілку "Північного потоку-2" в червні, - Bloomberg

Росія планує завершити капітальне будівництво першої з двох гілок газопроводу "Північний потік-2" в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Секція труби може бути побудована вже в червні. Про це свідчать дані графіка, з яким вдалось ознайомитися Bloomberg. Достовірність документу підтвердили люди, знайомі з процесом.

Будівництво газопроводу довжиною 1230 кілометрів, по якому російський природний газ буде поставлятися в Німеччину, було зупинено через санкції США в грудні 2019 року. На той момент недобудованою залишалася ділянка довжиною 160 кілометрів.

Будівництво 2,6-кілометрової ділянки в водах Німеччини було завершено в грудні на тлі ризиків посилення обмежень США. Роботи в водах Данії почнуться в другій половині січня, свідчать дані графіка.

Нагадаємо, влада федеральної землі Німеччини Мекленбург-Передня Померанія підтримала створення фонду, який має сприяти обходу санкцій проти російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".