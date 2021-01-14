Верховний Суд скасував президентський указ про звільнення Семочка

Позов Семочка до президента про скасування указу щодо його звільнення задовольнили частково.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

"Касаційний адмінсуд ВС визнав протиправним та скасував указ президента від 2019 року №143/2019 року "Про звільнення Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в повідомленні.

Позов Семочка до президента про скасування указу щодо його звільнення задовольнили частково.В задоволенні решти позовних вимог позивачу відмовили.

Очолювала колегію суддів Касаційного адмінсуду суддя Ірина Васильєва.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко звільнив Семочка у квітні 2019 року. 16 жовтня 2018-го Служба безпеки почала розслідування стосовно Семочка у справі про держзраду.

Раніше журналісти Bihus.info встановили, що дружина Семочка Тетяна Лисенко, а також її родичі, в тому числі діти від першого шлюбу, мають російські паспорти. Семочко, своєю чергою, відхрестився від цих паспортів і заявив, що кримчан примусово паспортизували.

Журналісти також знайшли низку елітної нерухомості в сім'ї розвідника, серед якої три будинки в Козині під Києвом на загальну суму 8 млн доларів. За їхньою інформацією, володіння зазначеною нерухомістю не відповідає доходам родичів Семочка. У зв'язку з цим Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного збагачення.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 24 червня 2020-го залишив без розгляду позов Сергія Семочка про відновлення на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Однак Семочко оскаржив це рішення.

У 2020 році Порошенка повідомили про підозру у зв'язку з незаконним, на думку слідства, призначенням Семочка.