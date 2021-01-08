Порошенко вшанував жертв авіакатастрофи в Ірані

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вшанував пам’ять жертв авіакатастрофи літака МАУ, яка сталася рік тому у небі над Тегераном. На своїй сторінці у Facebook Порошенко написав, що українська влада має довести розслідування до логічного завершення, встановити винуватців трагедії і домогтися справедливої компенсації для родин загиблих українців.

«Рік тому в авіакатастрофі літака рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України під Тегераном загинули 176 осіб. Серед них були і наші співгромадяни — дев’ять членів екіпажу та двоє пасажирів», – пише Порошенко.

«Сьогодні вже зрозуміло, що літак було збито іранською військовою системою ППО. Злочинний постріл, який коштував життя стількох безневинних. Жахлива трагедія, біль від якої відчуваємо і донині», – наголошує п’ятий Президент.

«Справа честі для української влади довести визнану відповідальність Ірану до логічного завершення, встановити всіх винних і причетних до злочину, викрити всі обставини цієї трагедії та домогтися достойних компенсацій родинам загиблих», – переконаний Петро Порошенко.

«Вічна пам’ять жертвам рейсу PS752 та Божої підтримки їхнім рідним та близьким. Ми пам’ятаємо», – написав Порошенко.