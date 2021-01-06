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Лукашенко назвав Путіна другом і запевнив, що не тримає зла на Зеленського

"Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Але з коліна б я з ним не вітався".

Лукашенко назвав Путіна другом і запевнив, що не тримає зла на Зеленського
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко вважає президента Росії Володимира Путіна своїм другом.

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Россия 1".

"Так, я його (Путіна, - ред.) вважаю своїм другом", - заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко похвалився співробітниці російського телеканалу, що в будь-який момент може зателефонувати президентові Росії.

Водночас він додав, що не може назвати другом президента України Володимира Зеленського.

"Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Але з коліна б я з ним не вітався", - сказав диктатор.

Також правитель Білорусі заявив. що "хоче" і "буде" відновлювати відносини зі США.

Наприкінці серпня в МЗС України заявили, що не розриватимуть дипломатичних відносин із Білоруссю, але "ставлять на паузу" будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Однак, не дивлячись на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. У МЗС України заявили, що рісля завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Наприкінці грудня Лукашенко заявив про викриття групи терористів, яка "тоннами завозила" зброю через територію України і готувала теракти по всій Білорусі. За його словами, мова йде про так звану групу Миколи Автуховича, яку затримали 8 грудня.

У вересні Лукашенко назвав Україну "форпостом політичних провокацій", до цього також говорив, що провокатори потрапляють в Білорусь через сусідні країни.

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