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Україна вийде зі ще однієї угоди СНД

Йдеться про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

Україна вийде зі ще однієї угоди СНД
Фото: www.belvpo.com

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про вихід України з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення відповідної Міждержавної ради, укладеної у межах СНД.

Про це повідомив представника уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Питання національної безпеки та вихід України зі структур СНД. На сьогоднішньому першому в новому році позачерговому засіданні Кабміну був схвалений проєкт закону "Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності", - написав він у Facebook.

За словами Василя Мокана, законопроєктом пропонується вийти із угоди, учиненої 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі та ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2011 року.

"Представники України вже тривалий час не беруть участі у засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участь в розробці проєктів міжнародних договорів в рамках СНД, не здійснює в рамках Угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності", - пояснив Мокан.

Він наголосив, що ця Угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. Зобов'язання України, що виникли протягом строку дії Угоди, врегульовані.

Нагадаємо, 16 грудня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виходу України з деяких міжнародних договорів у галузі енергетики, укладених у межах СНД. Також уряд продовжив до 31 грудня 2021 року дію спеціального мита на деякі товари походженням з Російської Федерації.

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