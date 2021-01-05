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Уряд виділив 20 млн гривень на допомогу Хорватії

Гроші виділено з резервного фонду.

Уряд виділив 20 млн гривень на допомогу Хорватії
Фото: facebook.com/Mokan.Vasyl

Кабінет міністрів виділив кошти на гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусу.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан.

"Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів із подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020-го року", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Хорватії, яка постраждала від землетрусу.

28 грудня у центральній частині Хорватії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр землетрусу зафіксували поблизу міста Сісак, за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.

29 грудня стався новий потужний землетрус магнітудою 6,2. Щонайменше семеро людей загинули.

Вранці 30 грудня у Хорватії сталися ще три землетруси потужністю 4.7, 4.8 та 3.9. Мешканці Петрині, Сісака та околиць провели ніч просто неба.

Внаслідок серії землетрусів найбільше постраждала центральна частина Хорватії, руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів. Востаннє землетрус подібної сили в цих широтах стався у 1880 році поблизу Загреба.

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