У ДП "Медзакупівлі" заявили, що МОЗ заблокувало їхню роботу

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його роботи через незатвердження Міністерством охорони здоров'я тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає змоги фінансувати операційну діяльність ДП.

Відповідну заяву оприлюднено на сторінці держпідприємства у фейсбуці.

"Міністерство охорони здоров’я України не затвердило Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, що був заздалегідь надісланий на МОЗ. Без погодження фінансового забезпечення зі сторони МОЗ України, від початку січня 2021 року, робота ДП заблокована", - сказано в повідомленні.

У "Медзакупівлях" пояснюють, що через це не можуть приймати та розвозити товари, зокрема ліки та медвироби, що закуплені за державними програмами МОЗ, а також засоби індивідуального захисту та товари, що закуплені для протидії COVID-19, зокрема захисні костюми та халати, медичні маски, експрес-тести на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 та ліки.

Держпідприємство також не може збирати інформацію про залишки медичних товарів на місцях, а також дані, що необхідні для формування національної статистики щодо протидії COVID-19. Під загрозою перебуває функціонування системи MedData, оскільки необхідно провести закупівлю потужності серверів (попередній договір був обмежений 2020 роком).

Крім того, МЗУ заявляє, що відсутність фінансування не дозволяє підписувати і обмінюватися документами з логістичними партнерами, постачальниками, Держказначейством, Міністерством охорони здоров'я та іншими структурами, здійснювати облік товарів, формувати звіти з виконання бюджетних програм, закривати передоплати Держказначейства, а також проводити антикорупційну експертизу контрагентів.

"Ми звертаємось до Кабінет Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та всіх залучених до цього процесу державних структур. Такі документи як номенклатура товарів до закупівлі, паспорти бюджетних програм та план використання бюджетних коштів на 2021 рік, які, окрім іншого, забезпечують операційну діяльність підприємства, мають бути невідкладно затверджені. Щоденне зволікання наражає на небезпеку пацієнтів, створює незручності постачальникам, наносить шкоду репутації ДП, як надійного закупівельника", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, керівник держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника.

Раніше гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" звинуватив Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин. При цьому він наголошуваав, що перемовини між цим виробником та Україною дійшли фінальної стадії.