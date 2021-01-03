Найбільше COVID-ліжок зайнято на Миколаївщині, найменше – на Тернопільщині

У лікарнях, які займаються лікуванням пацієнтів з коронавірусом, зайнято 33,3% ліжок.

В українських лікарнях, які займаються лікуванням пацієнтів з COVID-19, зайнято 33,3% ліжок.

Про це повідомили у МОЗ України.

Найбільше ліжок (49%) зайнято у Миколаївській області, найменше – у Тернопільській (22,1%). У Києві - 39%.

Показник захворюваності на коронавірус в Україні становить 287,9 випадків на 100 тисяч населення. Це в понад 7 разів перевищує норму, яка становить 40 випадків.

Найгірша ситуація у Миколаївській (495,5) та Запорізькій (464,3) областях і місті Києві (423,9).

Найкраща ситуація - у Кіровоградській (84,1), Закарпатській (110,7) та Івано-Франківській (120,8) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні більше людей одужало від ковіду, аніж захворіло: зафіксовано 4 576 нових випадків ковіду, одужало 6250 осіб.

Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстрації вакцини.

У свою чергу голова державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов вважає, що Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. Найімовірніше Україна отримає препарати AstraZeneca або Novavax.

Остання компанія тільки розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР.