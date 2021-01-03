За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
МОЗ заперечило можливість виробництва російської вакцини-кандидата в Харкові
МОЗ заперечило можливість виробництва російської вакцини-кандидата в Харкові
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Найбільше COVID-ліжок зайнято на Миколаївщині, найменше – на Тернопільщині

У лікарнях, які займаються лікуванням пацієнтів з коронавірусом, зайнято 33,3% ліжок.

Найбільше COVID-ліжок зайнято на Миколаївщині, найменше – на Тернопільщині
Фото: Телеграм-канал "Коронавірус у регіонах"

В українських лікарнях, які займаються лікуванням пацієнтів з COVID-19, зайнято 33,3% ліжок.

Про це повідомили у МОЗ України.

Найбільше ліжок (49%) зайнято у Миколаївській області, найменше – у Тернопільській (22,1%). У Києві - 39%.

Показник захворюваності на коронавірус в Україні становить 287,9 випадків на 100 тисяч населення. Це в понад 7 разів перевищує норму, яка становить 40 випадків.

Найгірша ситуація у Миколаївській (495,5) та Запорізькій (464,3) областях і місті Києві (423,9).

Найкраща ситуація - у Кіровоградській (84,1), Закарпатській (110,7) та Івано-Франківській (120,8) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні більше людей одужало від ковіду, аніж захворіло: зафіксовано 4 576 нових випадків ковіду, одужало 6250 осіб.

Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстрації вакцини.

У свою чергу голова державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов вважає, що Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. Найімовірніше Україна отримає препарати AstraZeneca або Novavax

Остання компанія тільки розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також