Коронавірусом заразилися ще 42 українських військових

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи.

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 42 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб.

Загалом станом на 2 січня в Збройних Силах України на ковід захворіло 1775 осіб. Всього за час пандемії одужало – 12 393 особи, летальних випадків – 38. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 179 осіб.

Нагадаємо, 29 грудня у ЗСУ зафіксували ще одну смерть від коронавірусу – військовий помер у Чернівецькому госпіталі.

Станом на 2 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5 038 нових випадків ковіду. За минулу добу померла 51 особа, одужало 2606 людей.

Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстраціївакцини.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. Найімовірніше Україна отримає препарати AstraZeneca або Novavax. Остання компанія тільки розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР.