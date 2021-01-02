Ще 293 киян захворіли на коронавірус, 7 людей померло

У Києві за минулу добу виявили 293 хворих на коронавірус. 7 людей померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 71, у Дніпровському – 54 та в Печерському районі – 36 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 34 пацієнтів.

Одужали за добу 142 людини.

“Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 112649. Коронавірус подолали 40053 мешканці столиці. За період пандемії вірус забрав життя 1942 киян", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 2 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5 038 нових випадків ковіду. За минулу добу померла 51 особа, одужало 2606 людей.

Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстраціївакцини.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. Найімовірніше Україна отримає препарати AstraZeneca або Novavax. Остання компанія тільки розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР.