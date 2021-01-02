В Україні збільшився розмір пенсій
В Україні збільшився розмір пенсій
Відсьогодні набула чинності єдина ціна на електроенергію
Відсьогодні набула чинності єдина ціна на електроенергію
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Два українські телеканали другий рік поспіль вмикають новорічне поздоровлення Порошенка замість Зеленського
Два українські телеканали другий рік поспіль вмикають новорічне поздоровлення Порошенка замість Зеленського
У Беринговому морі вирує надпотужний шторм з 18-метровими хвилями
У Беринговому морі вирує надпотужний шторм з 18-метровими хвилями
Суд заарештував Микитася за півтори години до Нового року
Суд заарештував Микитася за півтори години до Нового року
На Львівщині рятувальники евакуювали з підйомника понад 70 туристів (оновлено)
На Львівщині рятувальники евакуювали з підйомника понад 70 туристів (оновлено)
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоЖиття

За першу добу 2021-го кордон України перетнуло 20 тисяч осіб проти 175 тис. минулого року

Також було оформлено 4,3 тисячі транспортних засобів.

Фото: пресслужба МВС

За першу добу 2021-го року кордон України перетнуло більше 20 тисяч осіб.

Про це інформує пресслужба МВС.

Причому як на в’їзд, так і на виїзд з України прямувало приблизно по 10 тисяч громадян.

Під час заходів прикордонного контролю 22 особам відмовлено у пропуску в Україну, із яких - 16 потенційним нелегальним мігрантам.

Також було оформлено 4,3 тисячі транспортних засобів, із них в Україну прямувало на близько тисячу автомобілів більше.

“Варто зазначити, що за першу добу 2020 року на кордоні було оформлено 175 тисяч осіб та близько 30 тисяч транспортних засобів. Не пропущено майже 90 осіб та 22 потенційних нелегальних мігранти”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали дипломата, який намагався вивезти з України партію контрабандних сигарет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також