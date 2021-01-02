За першу добу 2021-го кордон України перетнуло 20 тисяч осіб проти 175 тис. минулого року

Фото: пресслужба МВС

За першу добу 2021-го року кордон України перетнуло більше 20 тисяч осіб.

Про це інформує пресслужба МВС.

Причому як на в’їзд, так і на виїзд з України прямувало приблизно по 10 тисяч громадян.

Під час заходів прикордонного контролю 22 особам відмовлено у пропуску в Україну, із яких - 16 потенційним нелегальним мігрантам.

Також було оформлено 4,3 тисячі транспортних засобів, із них в Україну прямувало на близько тисячу автомобілів більше.

“Варто зазначити, що за першу добу 2020 року на кордоні було оформлено 175 тисяч осіб та близько 30 тисяч транспортних засобів. Не пропущено майже 90 осіб та 22 потенційних нелегальних мігранти”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали дипломата, який намагався вивезти з України партію контрабандних сигарет.