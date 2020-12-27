На Львівщині 30 грудня розпочне працювати система автоматичної фіксації швидкості авто

У Львівській області розпочинає працювати система автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР.

Про це повідомили у Патрульній поліції України.

30 грудня на автомобільній дорозі Київ – Чоп (М-06) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Камери будуть розміщені:

на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;

на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;

на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

“Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП”, – пояснили у ППУ.

Поліцейські нагадали, що система автофіксації порушень ПДР запрацювала 1 червня 2020 року у Києві та області. У першу ж добу було зареєстровано 57 880 випадків перевищення встановлених обмежень швидкості.

“Зараз ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери”, – йдеться у повідомленні.

Наразі у Києві та Київській області автоматично фіксують правопорушення 45 камер.

Нагадаємо, закон, яким вводиться автоматична фотозйомка і відеофіксація адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, набув чинності ще на початку серпня 2015 року. На його реалізацію знадобилося майже п'ять років.

Документ передбачає, що адміністративну відповідальність за порушення на дорогах, зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою технічних засобів фото- і відеозйомки, несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.