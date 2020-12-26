Водій газовозу не впорався з керуванням і зіткнувся з тролейбусною електроопорою.

У Житомирі водій газовозу не впорався з керуванням, зіткнувся з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

“Жертв та постраждалих немає. Цистерна непошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Працівники Нацполіції перекрили рух та евакуювали 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків.

Фото: ДСНС

Для ліквідації наслідків ДТП залучили 15 рятувальників.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Житомирській області легковик ВАЗ зіткнувся з огорожею мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.

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