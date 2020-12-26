На Черкащині потонули двоє рибалок

У селі Хлипнівка Звенигородського району Черкаської області на річці Гнилий Тікич потонули двоє рибалок.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Трагедія сталася у п'ятницю, 25 грудня.

“Чоловіки 1969 та 1993 років народження разом із 14-річною дівчиною знаходилися на кризі. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню криги дитину, проте самі врятуватися не змогли”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, 24 грудня, на Чернігівщині у р. Борзенка за 20 м від берега під кригу провалився чоловік. Його вдалося врятувати. Постраждалим виявився 59-річний місцевий мешканець, який, нехтуючи правилами безпеки, вирішив порибалити.

Додамо, рятувальники закликають не виходити на неміцну кригу водойм через відсутність стійкої морозної погоди.

Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях. Заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід.

Не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок, у випадку швидкої течії річки у цьому місці, за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів, у випадку різного забарвлення льоду і під час сильного перепаду температури й потепління.