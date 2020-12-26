Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
У Києві трапився вибух біля ресторану
У Києві трапився вибух біля ресторану
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Черкащині потонули двоє рибалок

Вони врятували 14-річну дівчинку.

На Черкащині потонули двоє рибалок
Фото: ДСНС

У селі Хлипнівка Звенигородського району Черкаської області на річці Гнилий Тікич потонули двоє рибалок.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Трагедія сталася у п'ятницю, 25 грудня.

“Чоловіки 1969 та 1993 років народження разом із 14-річною дівчиною знаходилися на кризі. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню криги дитину, проте самі врятуватися не змогли”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, 24 грудня, на Чернігівщині у р. Борзенка за 20 м від берега під кригу провалився чоловік. Його вдалося врятувати. Постраждалим виявився 59-річний місцевий мешканець, який, нехтуючи правилами безпеки, вирішив порибалити.

Додамо, рятувальники закликають не виходити на неміцну кригу водойм через відсутність стійкої морозної погоди.

Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях. Заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід.

Не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок, у випадку швидкої течії річки у цьому місці, за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів, у випадку різного забарвлення льоду і під час сильного перепаду температури й потепління.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також