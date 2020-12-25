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Папа Римський у різдвяній промові згадав про Україну

Понтифік закликав світ єднатися та не возводити бар'єри. 

Фото: Vatican News
Папа Римський Франциск у вітальній промові з нагоди Різдва згаав про Україну та конфлікт на Донбасі.

Про це пише Vatican News.

"Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як єдиному шляху, що веде до миру та примирення", - зазначив Папа Франциск.

Він також нагадав про екологічну кризу та порушення економічної та соціальної рівноваги, які були загострені пандемією. Папа Римський закликав світ бути єдиним на не зводити бар'єри.

"Ми всі в тому самому човні", - зазначив він.

Цього року різдвяні служіння Папи Франциска у Ватикані проходять в онлайн-форматі, без участі запрошених. 

Нагадаємо, що у червні Папа Римський Франциск закликав молитися за постраждалих від паводку в Україні. Понтифік побажав "Господньої розради і братської допомоги". Також Папа Римський неодноразово закликав молитися за мир в Україні під час святкових служінь. 

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