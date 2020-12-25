На Київщині вантажівка перекинулася посеред траси, рух тимчасово заблоковано

У Київській області на автодорозі М-03 Київ – Харків перекинулася вантажівка, рух тимчасово заблоковано.

ДТП трапилася в Борисполі на 55 км автодороги в напрямку Харкова, повідомили у Facebook Патрульної поліції Київської області.

"Поліцейські займаються регулюванням руху. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі", - додали в поліції.

Про наявність постраждалих правоохоронці не повідомили.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Працівники поліції попросили за можливості утриматися від поїздок цим маршрутом.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Нагадаємо, що 30 листопада о 13:14 поблизу с. Лалово Мукачівського району Закарпатської області на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів.

У аварії загинули трої дорослих і двоє дітей.