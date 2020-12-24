Український військовий підірвався біля Красногорівки (оновлено)

Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Українському захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу. Його життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.

Оновлення. У зв’язку з інцидентом українська сторона СЦКК направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ, повідомляє пресслужба української делегації у ТКГ по Донбасу.

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 21 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення поблизу Південного.